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مصدر ينفي إرسال عبد المهدي اسمي مرشحي العدل والتربية إلى البرلمان

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الخليج 365/ بغداد
نفى مصدر مطلع، السبت، إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسمي المرشحين لتولي وزارتي العدل والتربية إلى مجلس النواب تمهيداً لطرحهما على التصويت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأنباء التي تحدثت عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسمي المرشحين لوزارتي العدل والتربية إلى البرلمان، غير صحيحة".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمن خديجة علي قولها إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ".


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