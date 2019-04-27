المؤتمر الوطني يعزو عدم اكتمال الكابينة الحكومية إلى "ازوداجية" الأطراف السياسية

الخليج 365/ بغدادعزا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي النائب آراس حبيب كريم، السبت، عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى الآن إلى "أزدواجية التعامل" من قبل الأطراف السياسية.

وقال كريم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدم إكمال الكابينة الحكومية رغم مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة يؤشر لإزدواجية التعامل من قبل الأطراف السياسية".

وأضاف، أنه "حينما يرفض الجميع المحاصصة ويحارب الفساد فإن مخرجات ذلك يفترض أن تتمثل بعدم توزيع المواقع والمناصب إلا على أساس الكفاءة والمهنية".



وتابع كريم قائلاً "عندما نعجز عن إكمال الكابينة الحكومية برغم مرور ستة شهور فإن موقع الخلل يقع فينا وليس فقط في المعايير".