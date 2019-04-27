اوغلو في بغداد غدا وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين العراقيين

الخليج 365/ بغداديعتزم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية مع مسؤولي هذا البلد.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، فإن جاويش أوغلو سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين العراقيين، بينهم نظيره محمد علي الحكيم.

ومن المنتظر أن يتناول أوغلو مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، والتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المنطقة.



ومن المقرر أن يجري جاويش أوغلو زيارة إلى مدينتي أربيل والبصرة، حيث سيلتقي في أربيل مع ممثلي المجتمعات المدنية ومسؤولين في حكومة اقليم شمال العراق.