شركة تعبئة الغاز تعلن زيادة منافذ استبدال الاسطوانات الحديدية بأخرى بلاستيكية

الخليج 365/ بغداداعلنت شركة تعبئة الغاز، عن زيادة منافذ استبدال الاسطوانات الحديدية بأخرى بلاستيكية، مبينة ان ذلك جاء نظرا للأقبال الكبير على الاسطوانات البلاستيكية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها في الفيسبوك وتابعته الخليج 365، ان "المدير العام لشركة تعبئة الغاز علي عبد الكريم الموسوي وجه بزيادة منافذ استبدال الاسطوانات الحديدية بأخرى بلاستيكية"، مبينا ان "كوادر شركة تعبئة الغاز باشرت بتعزيز عدد الاسطوانات البلاستيكية، وسيكون استبدالها طيلة ايام الاسبوع".



واضاف انه "سيكون اسطوانتين بلاستيكية لكل بطاقة تموينية مع بيع منظمات الغاز بنوعيها، منظم ضغط عالي مع الانبوب البلاستيكي بسعر 10000 عشرة الاف دينار فقط، ومنظم ضغط واطئ مع الانبوب البلاستيكي بسعر 6000 ستة الاف دينار فقط"، مشيرا الى ان "ذلك جاء نظرا للأقبال الكبير من قبل المواطنين على الاسطوانات البلاستيكية".

وادناه جدول مفصل بأسماء المنافذ في محافظات العراق عامة

محافظة بغداد

1-معمل غاز الحبيبية.

2-معمل غاز بوب الشام.

3-معمل غاز الزعفرانية.

4- معمل غاز الرصافة.

5- معمل غاز العامرية.

6-معمل غاز الغزالية.

7- معمل غاز الدورة.

8- معمل غاز النهضة.

البصرة

1-معمل غاز الشعيبة.

2-معمل غاز الخليج العربي.

3- معمل غاز المفتية.

4-معمل غاز القرنة.

5-معمل غاز الفاو.

ديالى

1- معمل غاز بعقوبة.

2- معمل غاز السعدية.

كوت

معمل غاز الكوت الحكومي.

النجف الاشرف

1- معمل غاز النجف الشمالي.

2- معمل غاز النجف الجنوبي.

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كركوك

1-معمل غاز كركوك الميكانيكي.

2- معمل غاز كركوك اليدوي.

نينوى

1-معمل غاز حمام العليل.

2-معمل غاز الحدباء .

بابل

1-معمل غاز الحلة الحكومي.

2-معمل غاز السدة الحكومي.

صلاح الدين

1-معمل غاز سامراء الحكومي.

2-معمل غاز القادسية الحكومي.

كربلاء المقدسة

معمل غاز كربلاء الحكومي.

ميسان

1- معمل غاز ميسان.

2-معمل غاز العمارة.

3-معمل غاز الكميت.

الديوانية

معمل غاز الديوانية الحكومي.

الانبار

معمل غاز الرمادي الحكومي.

ذي قار

1-معمل غاز الناصرية.

2- معمل غاز الشطرة .