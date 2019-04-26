الفتح يرفض استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية الإساءة الى اي دولة

الخليج 365/ بغداداعرب تحالف الفتح، الجمعة، عن رفضه استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية الإساءة الى اي دولة، فيما اشار الى ان الشعب العراقي يحنفظ بالرد وفق الاطر القانونية.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يرفض وبشدة استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية للإساءة الى اي دولة او الإساءة للمرجعيات الدينية التي لايسمح ابناء الشعب العراقي بالمساس بها مطلقا"، مبينا ان "هذا الفعل يعد مخالفا لأعراف وقواعد العمل الدبلوماسي".



واضاف ان "ما صدر من تجاوز كبير على احد المرجعيات الدينية المحترمة لدى ابناء الشعب العراقي من خلال الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية هو تجاوز سافر وتعد غير مقبول"، مطالبا "بحذف هذا البوست المسيء اولا وندعو الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وتابع ان "الشعب العراقي يحتفظ بالرد وفق الاطر القانونية من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية والفعاليات الشعبية على هذا الإساءة البالغة"، موضحا انه "بالأمس يتدخل هذا الذي يسمى (جوي هود) بالشأن الداخلي العراقي ويوجه الاتهامات والاوامر دون رادع واليوم تصدر هذه الإساءة من الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية مايعني ان هناك اصرارا من هذا الشخص ومن خلفه إرادة صهيونية مشبوهة لتجاوز القانون والأعراف الدبلوماسية واستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد وواشنطن".

ودعا التحالف وزارة الخارجية "الى اعتبار هذا الشخص غير مرغوب فيه".

يذكر ان السفارة الاميركية في بغداد نشرت خبرا على صفحتها بالفيسبوك ذكرت فيه أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي" على حد وصفها.

