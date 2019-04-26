نائب: لا يمكن ان نخسر امريكا وايران وعلى عبد المهدي المجيء الى البرلمان

الخليج 365/ بغداددعا النائب فيصل العيساوي، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقدوم الى مجلس النواب وايضاح كل الخيارات بحال تم اتخاذها حول قرار العقوبات الامريكية على ايران، مشيرا الى أن العراق لا يمكن ان يخسر امريكا وايران.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، أن "اي قرار يتم اتخاذه بشان الموقف من العقوبات الامريكية على ايران، ينبغي ان ينبع من مصلحة العراق وشعبه اولا واخرا"، داعيا "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمجيء الى البرلمان وايضاح الايجابيات والسلبيات والمخاطر بشأن قرار العقوبات الامريكية على ايران وموقف العراق في حال اتخذ قرارا حول هذا الموضوع".



واضاف أن "الطبقة السياسية والحكومة عليهم الجلوس ودراسة كل الخيارات والحلول المطروحة امامنا"، مشددا على "ضرورة توحيد الموقف وعدم تشتت القرار في مرحلة قد تكون هي الاخطر بحال عدم التصرف معها بحكمة وعقلانية".

وتابع أن "مشكلة الغاز السائل المستورد من ايران ليست كبيرة لاننا قادرين على ايجاد بدائل ومنافذ اخرى بكل سهولة، لكن المشكلة الحقيقية هي بالكهرباء وتحديدا بالتعامل مع ايران بالعملة الصعبة لان القرار لايتحدث عن تصدير الكهرباء او استيراده بل عن دخول العملة الصعبة الى ايران"، موضحا ان "هنالك ديون دولية على العراق القسم منها معترف بها والاخر لم يتم الاعتراف به، حيث وصلت تلك الديون الى مايقرب من 200 مليار دولار".

واكد العيساوي أن "هنالك بعض الدول والمؤسسات العالمية حصلت على قرارات من محاكم دولية بضرورة التزام العراق بتسديد الديون لها"، موضحا انه "لولا الحماية الامريكية على الاموال والارصدة العراقية في الخارج لتم وضع اليد عليها من الاطراف الدائنة كما ان جميع صادرات العراق النفطية لاربع او خمس سنوات ستذهب جميعا لتسديد الديون دون دخول دولار واحد للبلد".

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ولفت العيساوي الى ان "العراق لايستطيع ان يخسر امريكا كحليف وداعم له وبنفس الوقت فلا نريد ان نخسر ايران وهي دولة اقليمية قوية وتمثل ثقل واضح في المنطقة كما لانريد ان نكون طرفا او ساحة لصراع الاقطاب"، موضحا ان "بمجمل ذلك فهي معادلة صعبة جدا بحاجة الى الحكمة والعقلانية في التعامل معها".

وأعلن البيت الابيض، الاثنين 22 نيسان 2019، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الايرانية، فيما اشار الى أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

