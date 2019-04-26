عمليات بغداد تقرر منع مرور عجلات الحمل "المحملة" عبر جسر ديالى

قررت عمليات بغداد، الجمعة، منع مرور عجلات الحمل "المحملة" عبر جسر ديالى جنوب شرق العاصمة، فيما اشارت الى السماح لعجلات الحمل "غير المحملة" من المرور عبر الجسر.
وقال اعلام عمليات بغداد في "تنويه" صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قيادة عمليات بغداد قررت ان يكون مرور عجلات الحمل غير المحملة بمواد (الفارغة) ذهابا وإيابا عبر جسر ديالى الجديد الرابط بين بغداد ومحافظة واسط"، عازيا القرار الى "أسباب فنية تتعلق بكفاءة الجسر وأعمال الصيانة التي ستقوم بها مديرية الطرق والجسور".
واضاف أنه "لايسمح لعجلات الحمل الكبيرة (المحملة بالمواد) من المرور عبر الجسر"، مؤكدا أن ذلك "يأتي من اجل سلامة سائقي الشاحنات".
واشار البيان الى أن "القرار يأتي بناء على توصية مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد".
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