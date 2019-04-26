الأعرجي يدعو لاطلاق يد عبد المهدي باختيار وزراءه المتبقين

الخليج 365/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الجمعة، جميع الكتل السياسية لاطلاق يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار وزراءه المتبقين، محذرا من "ازمة سياسية" في حال إرسالها إلى البرلمان "دون اتفاق".

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "إذا كان تأخير إكمال التشكيلة الوزاريّة يُعدُّ مشكلةً، فإنّ إرسالها إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها دون اتفاقٍ أو توافق بين الكتل الكبيرة سيُولّد أزمة سياسية لا سيما وأن البعض من تلك الكتل تنتظر ذلك من أجل إيجاد ذريعة للتصعيد في حال ضرب مصالحها من خلال ذلك".



وأضاف "أرى أن على الجميع أن يُطلق يد رئيس مجلس الوزراء باختيار وزراءه المُتبقين وخاصة الأمنيين منهم، وبذلك سنكون أمام وزرات أمنية مُستقلة تستطيع أن تُحقّق أهدافها من جانب، وكذلك إمكانية مساءلته في حال فشلها لا سمح الله من جانبٍ آخر".

وأوضح الاعرجي أن "إصرار الكتل السياسيّة على ترشيح شخصيات بذاتها فسيُنتج - بالتأكيد - مؤسسة أمنية مُسيسة كُتبَ عليها الفشل إبتداءً".

