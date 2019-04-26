عضو بالقانونية النيابية: لايمكن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لموعد آخر

الخليج 365/ بغدادأكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الجمعة، أن الحكومة السابقة اخطأت حين ارجأت اجراء انتخابات مجالس المحافظات طيلة السنة والنصف الماضية، لافتا الى أنه لايمكن تأجيل الانتخابات لموعد آخر.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الجدل حول اجراء الانتخابات بموعدها من عدمه هو جدل عقيم لأن الشيء الاساس الذي تحتاجه المفوضية من مجلس النواب هو هل ستجرى الانتخابات الكترونيا او يديويا، وقد تم اجابتهم بكتاب رسمي انها ستجرى الكترونيا"، مبينا، ان "جميع الامور الاخرى في تعديل قانون الانتخابات لاتؤثر جوهريا على اجراءها بموعدها سواء تم اقرار القانون او لم يتم".



وأضاف العقابي، أن "المفوضية عليها ان لا ترمي الكرة بملعب البرلمان، فالمسؤولية اليوم على عاتق الحكومة، الا أن الحكومة السابقة اخطأت حين ارجأت اجراء الانتخابات طيلة السنة والنصف السابقة"، مؤكدا أنه "لايمكن تأجيل انتخابات مجلس المحافظات لموعد اخر، لانه لن يصب بمصلحة الشعب العراقي".

يشار الى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقتراحت في وقت سابق تحديد التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

