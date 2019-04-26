القبض على ايراني في منفذ الشلامجة بالبصرة لحيازته مادة مخدرة

الخليج 365/ البصرةأعلنت قيادة حرس الحدود في المنطقة الرابعة، الجمعة، أن مفرزة من شرطة الكمارك ألقت القبض في منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة على مسافر إيراني لحيازته مادة مخدرة، وهو ثالث إيراني يتم القبض عليه في المنفذ خلال الشهر الحالي.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مفرزة من شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة تمكنت من إلقاء القبض على مسافر إيراني أثناء القيام بواجباتها في صالة المسافرين الوافدين داخل المنفذ الحدودي"، مبينة أن "المفرزة ضبطت لدى المسافر 18 غم من مادة مخدرة من نوع (الهيروين)".



يشار الى أن المتهم هو ثالث إيراني يتم القبض عليه داخل منفذ الشلامجة الحدودي خلال الشهر الحالي بسبب حيازة مادة مخدرة، وعلى ما يبدو انها مخصصة لاستهلاكهم الشخصي، وليس لغرض المتاجرة بها لأن الكميات التي ضبطت بحوزتهم قليلة.