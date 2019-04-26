الانواء: ارتفاع درجات الحرارة في الشمال وتساقط امطار بالجنوب

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، أن طقس البلاد سيكون بين الصحو والغائم جزئي مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس الأحد المقبل غائم مع تساقط امطار وانخفاض بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طقس المنطقتين الوسطى الشمالية اليوم يكون صحوا مع بعض الغيوم وارتفاع قليل بدرجات الحرارة، اما يوم السبت يكون غائما ولاتغير في درجات الحرارة فيما يتحول طقس المنطقة الوسطى يوم الاحد الى صحو تدريجا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة والرياح بين شمالية غربية خفيفة السرعة الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".



وأضافت الهيئة، "اما المنطقة الجنوبية فطقسها صحو مع بعض الغيوم ولاتغير بدرجات الحرارة، وتشهد يوم السبت طقس غائم واحيانا غائم جزئي وكذلك لاتغير في درجات الحرارة، فيما سيكون طقسها يوم الاحد غائم مع تساقط امطار وتنخفض درجات الحرارة فيها عدة درجات ورياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وتتحول يوم الاحد الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".