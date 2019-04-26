العراق في المرتبة قبل الاخيرة بين الشعوب العربية اتقانا للغة الإنكليزية

الخليج 365/ بغدادأطلقت مؤسسة "إي أف إديوكيشن فيرست" تصنيفها العالمي السنوي الثامن لإتقان اللغة الإنكليزية، استنادا إلى بيانات تم جمعها، شملت 1.3 مليون شخص من المتحدثين غير الأصليين للغة من 88 دولة حول العالم، اذا تصدرت السويد للمرة الرابعة المرتبة الاولى من المؤشر.

واشارت المؤسسة الى أن تقريرها لهذه السنة هو الأشمل على الإطلاق، ويضم ثمانية وثمانين دولة ومنطقة.

وحصل العراق على المرتبة قبل الاخيرة ( 87 ) ضمن قائمة "المتدن جدا" التي حلت ليبيا فيها بالمرتبة الاخيرة، بينما حصلت لبنان على المرتبة (33) عالميا ضمن قائمة متوسط ، والاولى عربيا.



ونوهت المؤسسة الى وجود (١ .3.1 ) مليون شخص متقدم للاختبار في اللغة، بزيادة قدرها 30 %عن العام الماضي، فضلا عن دخول دول جديدة للأختبار هي (أفغانستان وألبانيا وبيالروسيا وبوليفيا وكرواتيا وإثيوبيا وجورجيا وهندوراس ولبنان وميانمار ونيكاراغوا والسنغال وأوزبكستان).وفيما يلي ترتيب الدول العربية:

المرتبة 33 لبنان

المرتبة 67 المغرب

المرتبة 68 تونس

المرتبة 71 الإمارات العربية المتحدة

المرتبة 74 الأردن

المرتبة 76 سوريا

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المرتبة 78 الكويت

المرتبة 79 سلطنة عمان

المرتبة 83 السعودية

المرتبة 87 العراق

المرتبة 88 ليبيا، وحلت في المرتبة الأخيرة

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات إتقان اللغة الإنكليزية يؤثر على عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى مثل مستوى معيشة الفرد ومتوسط الدخل وغيرها.