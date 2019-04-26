عبد المهدي: خططنا ماضية باتجاه تشجيع القطاع الخاص

السومريةنيوز/ بغداد، اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال استقباله، مساء الخميس، وفد مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السناتور مت رومني، استمرار حكومته بتنفيذ خططها في تشجيع القطاع الخاص، في حين ابدى رومني سعادته برؤية العراق في هذا الاستقرار الامني والنمو الاقتصادي والحياة الطبيعية.

وقال مكتب عبدالمهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير استقبل اليوم ، وفد مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السناتور مت رومني ، والذي يضم السناتور كريس ميرفي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية .



واكد عبد المهدي ان الاوضاع في العراق تحسنت وعلاقاتنا مع الدول المحيطة تطورت كثيرا والعراق عنصر موحّد ونقطة جذب والتقاء ، وان اولوياتنا تركز على ترسيخ الأمن والاستقرار وتقوية الاقتصاد وتحسين الخدمات والبنى التحتية التي دمرت خلال سنوات الحروب التي عاشها الشعب العراقي وخططنا ماضية بإتجاه تشجيع القطاع الخاص والصناعات والانتاج وعدم الاكتفاء بالاستهلاك والاستيراد ، مبينا ان القوات العراقية اصبحت اكثر قوة وقدرة من ذي قبل وتواصل ملاحقة بقايا داعش في المناطق الصحراوية والنائية .

واشار عبد المهدي الى ان الولايات المتحدة دولة مهمة وتربطنا معها اتفاقية الاطار الاستراتيجي ونتطلع الى اسهام شركاتها في بناء وإعمار العراق ودعم الاقتصاد العراقي ، مؤكدا اهمية دور الوفود البرلمانية في تعزيز التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر .

وقال السناتور مت رومني بحسب بيان عبد المهدي : يسرني رؤية العراق بهذا الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والحياة الطبيعية في المدن والتي اختلفت كثيرا عمّا كانت عليه ، وان امام العراقيين فرصاً كبيرة للعمل والبناء في ظل وحدة العراقيين ونبذ الخلافات واستقرار الوضع وتحسن العلاقات الخارجية

،فيما ذكر السناتور كريس مورفي ان الفرص الاقتصادية تتزايد امام حالة الاستقرار، وان الشركات الامريكية مستعدة للمشاركة بجهود البناء وتعزيز الاقتصاد .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين واستعراض تطورات الاوضاع وتحسن الوضع الأمني في العراق ورؤية الحكومة المستقبلية لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية .

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الامريكية جوي هد ، كما حضره عن الجانب العراقي ظافر العاني عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وعدد من المستشارين .

