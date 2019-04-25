الصدر يغرد بشأن انتشار الاوساخ والقاذورات في المنازل والمحال والشوارع

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن انتشار الاوساخ في المنازل والاماكن العامة، معربا عن استغرابه ممن يطلب من الحكومة تنظيف الاماكن العامة ومكانه الخاص تملأه الأوساخ.
وقال الصدر في تغريدته التي تابعتها الخليج 365، "انتشار الاوساخ والقاذورات في المنازل والمحال والشوارع والكل يتكل على الحكومة".
وتابع، "نعم من الممكن ان تتكل عليها (الحكومة) في تنظيف الشارع، لكن تطلب منها تنظيف الاماكن العامة واماكنكم الخاصة تملؤها القاذورات والتراب؟!".
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