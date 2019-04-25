الحلبوسي يؤكد حرص العراق استمرار التواصل مع امريكا وتفعيل التعاون الثنائي

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجدلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، حرص العراق استمرار التواصل مع أمريكا وتفعيل التعاون الثنائي، فيما اشار وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الى أن المجلس يسعى لأن يكون العراق مستقرا ولديه علاقات متينة مع كل أصدقائه وشركائه.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ضمَّ عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عن ولاية يوتا السيناتور مت رومني، وعضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عن ولاية كينكتكت السيناتور كريس ميرفي، وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوي هود".



وأضاف المكتب، أن "الجانبين اكدا على استمرار التواصل وتطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وفي المجالات كافة، وأبرزها ما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية وإعادة النازحين إلى مدنهم"، لافتا الى أن "اللقاء ناقش مساهمة الشركات الأميركية للعمل في العراق، ودعم الحكومة؛ لتنفيذ برنامجها الحكومي، من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم، واستمرار دعم القوات الأمنية؛ للقضاء على الفكر المتطرف".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "حرص العراق على استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية، وتفعيل التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جهته، عبَّر الوفد الزائر عن "سروره للواقع الجديد في العراق بعد القضاء على الإرهاب"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ومجلس الشيوخ الأميركي بشقيه الجمهوري والديمقراطي يسعى إلى أن يكون العراق مستقرا ولديه علاقات متينة مع كل أصدقائه وشركائه".

