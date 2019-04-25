الدفاع المدني تعلن قطع جسر في الانبار بعد ارتفاع منسوب الفرات

الخليج 365/ بغداد
اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن قطع الجسر الذي يربط ناحية الكرابلة بمنطقة حويجة الكرابلة في الانبار بعد تزايد منسوب الفرات.
اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن قطع الجسر الذي يربط ناحية الكرابلة بمنطقة حويجة الكرابلة في الانبار بعد تزايد منسوب الفرات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم قطع الجسر الذي يربط ناحية الكرابلة بمنطقة حويجة الكرابلة نتيجة تزايد ارتفاع منسوب نهر الفرات".وأضاف أنه "تم وضع العلامات التحذيرية وتحذير المواطنين القريبين من حافة النهر من مخاطر تزايد مياه النهر".
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