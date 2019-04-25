الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق نشب بمستودعات في مصفى حديثة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في الانبار، الخميس، السيطرة على حريق نشب في صهريجين بمستودعات مصفى حديثة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا في مركز دفاع مدني حديثة تسيطر على حادث حريق نشب في صهريجين في مستودعات k3 اثناء عمليات التحميل بمهنية عالية حالت دون امتداد النار الى باقي الصهاريج والمستودع الرئيسي".
وأضافت المديرية، أن "ابطالنا تمكنوا من الوصول بوقت قياسي من محاصرت النيران والسيطرة عليها بوقت قياسي جدآ وبمهنية عالية، وبعد عملية التبريد، انتهت الفرق الواجب بكل نجاح دون اي خسائر بشرية".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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