مفتشية الداخلية: الحبس سنة وابعاد عن الخدمة لعقيد بالمرور لضبطه متلبساً بالرشوة

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط ضابط برتبة عقيد متلبسا بالرشوى في مديرية مرور المثنى، لافتا الى أن المحكمة المختصة قررت حبسه سنة وتغريمه مبلغ من المال، فضلاً عن تنحيته واخراجه من الخدمة والوظيفة لمدة محكوميته.
وقال مكتب المفتش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المكتب ضبط عقيد منسوب الى مديرية مرور المثنى متلبساً بالرشوة، حيث كان متلبسا بابتزاز أصحاب عجلات الحمل بالمال وأخذ الرشاوى منهم مقابل السماح لهم بالمرور عبر المحافظة الى محافظات أخرى".
وأضاف المكتب، أن "عملية الضبط تمت بناء على ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة تفيد بتورط المقدم باستلام رشى جاءت نتيجة لابتزازه سائقي عجلات الحمل المتوجهة من بغداد الى البصرة عبر محافظة المثنى وبالعكس مقابل السماح لهم بالمرور، وقد حقق مكتب تفتيش المثنى بالمعلومات وحللها وقد تأيدت لديه تلك المعلومات بتورط الضابط بالابتزاز وتعاطيه الرشاوى، وعلى اثر ذلك استحصل المكتب أمرا قضائيا بالتحري والضبط عليه متلبساً بجريمته، وقد نصب له كميناً نجم عنه ضبط العقيد متلبسا بالجرم المشهود باستلام رشوة من أحد سائقي عجلات الحمل".
ونظم مكتب المفتش العام، بحسب البيان، "محضر ضبط ودون افادة المتهم الذي اعترف بجريمته، وتمت احالته الى القضاء الذي قرر حبسه وفق المادة 331 من ق ع ع بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 500 ألف دينار ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته، فضلاً عن تنحيته واخراجه من الخدمة والوظيفة لمدة محكوميته".
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