العراق وروسيا يوقعان اتفاقات تعاون في الطاقة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات

اسماء السيد - وقع العراق وروسيا في بغداد اليوم على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات التجارة والمصارف والطاقة والكهرباء والثروة المعدنية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها وتفعيل سبل الشراكة القائمة على المصالح ومواجهة المخاطر والتحديات.

"الخليج 365": وقع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الجانب العراقي مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري باريسوف رئيس الجانب الروسي في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المحضر المُشترَك لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة.

جرى الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما اتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمعوقات التى تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تحديد الآليات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائي.

توقيع 16 اتفاقية عراقية روسية في مختلف المجالات:



تمخّض عن الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات، ومُذكّرات التفاهم في مجالات متعددة، ومنها: التجارة، والمجال المالي والمصرفي، والطاقة، والكهرباء، والثروة المعدنية، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة، والإعمار والإسكان، والصحة، والرياضة، والثقافة، والسياحة، والتربية والتعليم، والتعاون في مجالات أخرى.

صالح وبوريسوف بحثا المستجدات العربية والدولية

من جهته، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية - الروسية للتعاون التجاري والعلمي والتقني يوري بوريسوف العلاقات بين بلديهما وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلًا عن مناقشة التعاون التجاري والاقتصادي، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما.

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كما تمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة والتشديد على ضرورة السعي المشترك إلى إنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي توصلت إليها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

تسهيلات في منح سمات الدخول وتجديد إقامة الطلبة العراقيين

وشهد اليومان الماضيان اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة، حيث تم بحث ملفات التعاون الثنائي بين بغداد وموسكو وسُبُل تطويرها بما يخدم البلدين.

أضاف: إن "الجانبين بحثا عددًا من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والزراعة والتكنولوجيا، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين المتبادل، كما تم بحث دعم ملف الطلبة العراقيين في روسيا وتجديد الإقامة لهم وتطوير التعاون في الجانب السياحي، إضافة إلى تسهيل الرحلات الجوية السياحية بين البلدين.

اجتماع اللجنة العراقية الروسية المشتركة في بغداد

جرى الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات، ومُذكرات التفاهم في مجالات متعددة بما يُساهِم في تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويحقق طموح الشعبين، ويعكس الرغبة الجادة في تفعيل سُبُل الشراكة القائمة على تفعيل المصالح ومُواجَهة المخاطر والتحدِّيات، كما قال بيان صحافي للخارجية العراقية تابعته ""الخليج 365"".

وكان بوريسوف وصل إلى بغداد الاثنين الماضي، حيث ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وأجرى مباحثات مع القادة العراقيين لتطوير العلاقات الثنائية.

