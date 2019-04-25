نائب: لاتوجد مبررات لاستبدال عبد المهدي والحلبوسي

اتهم النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، الكتل السياسية بـ"تكبيل" رئاستي مجلسي النواب والوزراء في عملية الاتفاقات السياسية، لافتا الى انه حتى اللحظة لاتوجد مبررات لاستبدال رئيسي مجلسي النواب والوزراء لأن تلك الكتل هي المسؤولة عن التاخيرات الحاصلة بحسم المناصب.
وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتل السياسية اخذت على عاتقها تكبيل رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة في عملية الاتفاقات السياسية التي اخذت وقتا طويلا وتسببت بعرقلة الكثير من الامور"، مبينا ان "هناك العديد من القضايا التي اخذت اكثر من وقتها كقضية رئاسة اللجان واستكمال الكابينة الحكومية والهيئات المستقلة وغيرها من الملفات التي اخرتها الاتفاقات السياسية".
وأضاف البخاتي، أن "رئيسي مجلسي الوزراء والبرلمان تركا الخيارات للكتل السياسية في عملية تجذير المحاصصة"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لاتوجد مبررات لاستبدال رئيسي الحكومة او مجلس النواب لان الكتل السياسية هي المسؤولة عن التاخيرات الحاصلة بحسم المناصب".
وكانت عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي رجحت، الثلاثاء 16 نيسان 2019، ان لاتستمر رئاسة مجلس النواب الحالي لفصل تشريعي قادم ، فيما دعت المكون السني لايجاد بدائل عن رئيس المجلس موضحة انه وكما يبدوا ان صغر العمر والخبرة غير الكافية ربما تداعت لخلق هذه الاجواء وعلينا اليوم اعادة النظر في اعادة انتخاب رئيس للمجلس.
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