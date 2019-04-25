الكربولي: ماذا تفعل ثكالى مغيبي الفلوجة بزيارة من كان على رأس السلطة؟

الخليج 365/ بغدادعلق عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار محمد الكربولي، الخميس، على زيارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الى المحافظة امس، متسائلا " ماذا تفعل ثكالى مغيبي الفلوجة بزيارة من كان على رأس السلطة؟".

وقال الكربولي في تغريدة له على موقع توتير الكربولي: "ماذا تفعل ثكالى مغيبي الفلوجة والانبار بزيارة من كان على رأس السلطة والقيادة العامة للقوات المسلحة ولم يعمل حينها على كشف مصير الآلاف من ابنائهم!!".



وزار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، امس الاربعاء 24 نيسان 2019، محافظة الانبار كما وصل الى مدينة الفلوجة والتقى خلال الزيارة بالمسؤولين المحليين وزعماء العشائر ورجال الدين ووجهاء المدينة في زيارة هي الاولى له.