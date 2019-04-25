بالصور..غرق منطقة الميمونة في ميسان والدفاع المدني تخلي الاهالي

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخلاء وايواء عدد من المواطنين في منطقة الميمونة بمحافظة ميسان بعد ان غمرتها المياه.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مدير عام الدفاع المدني يواصل الاشراف على خطط اخلاء وايواء المواطنين في المناطق الحدودية من محافظة ميسان ومنها منطقة ميمونة بعد ان غمرتها المياه القادمة من الحدود الشرقية".

واشا البيان الى ان "المنطقة تعرضت لموجة امطار غزيرة غير مسبوقة، ما احدث موجات من السيول تعاملت معها فرق الدفاع المدني بمهنية عالية والذي حال الى عدم تسجيل خسائر بشرية".

