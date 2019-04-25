حراك برلماني للتحقيق في انتهاكات حصلت ببعض مخيمات النازحين

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني، عن وجود حرك داخل مجلس النواب، للتحقيق في انتهاكات حصلت ببعض مخيمات النازحين، فيما اشار الى ان الامراض تتضاعف وخاصة بين الأطفال والنساء.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "هناك حراك داخل قبة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق للاطلاع على واقع مخيمات النازحين والانتهاكات التي تجري فيه".

واضاف انه "يتم التعامل مع بعض سكان المخيمات وكأنهم أعداء وليسوا عراقيين"، مشيرا الى ان "هناك عمليات سرقة وفساد في مساعدات مقدمة لهم آخرها سرقة خيام وبطانيات وحصتهم المقررة من اللحم والبقوليات".



وتابع ان "الأمراض تتضاعف وخاصة بين الأطفال والنساء، وزاد ذلك سوءاً تقلب الأحوال الجوية والأمطار والسيول التي ضربت محيط تواجد تلك المخيمات".

وتعتمد مخيمات النازحين شمال ووسط وغرب البلاد بشكل شبه كلي على المعونات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المحلية والعربية والدولية التي ليس لها أي ارتباط حكومي، فضلاً عن ما يقدمه الميسورون، ومن وزارة الهجرة والمهجرين ايضا.

