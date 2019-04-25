نائبة: أحزاب صغيرة تريد نسف الكتل الكبرى وتطالب برئاسة لجان سيادية

الخليج 365/ بغداداتهمت نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، احزابا صغيرة تمثل المكونات بمحاولة نسف الكتل الكبيرة والمطالبة برئاسة لجان برلمانية سيادية، معتبرة تلك المطالبات "غير منطقية" ولاتصب بمصلحة العملية السياسية.

وقالت النائبة اخلاص الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "التقسيم في بعض اللجان البرلمانية يجري بحسب المكونات"، مبينة ان "بعض اللجان فيها اربعة اعضاء من مكون معين وجميعهم من احزاب صغيرة ليس لها بالبرلمان سوى مقعدين او 3، ويطالب أعضاء هذه الاحزاب الصغيرة بلجان سيادية على اعتبار انهم يمثلون مكون".



واضافت الدليمي، ان "هذه السياسات غير صحيحة، لاننا حين نأتي لمناقشة القرارات السياسية، فلايمكن لهذه الاحزاب الصغيرة التي ليس لديها سوى مقعدين او 3 ان تكون ممثلة للمكون بأكمله وتسعى لنسف ارادة كتل سياسية من نفس المكون لديها 30 او 40 او حتى 50 مقعد".

وكانت لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة، حسمت رئاستها الاثنين 15 نيسان 2019، فيما تم تاجيل باقي اللجان الى موعد اخر لعدم الوصول الى توافقات حول رئاستها.

