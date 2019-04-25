اتهمت نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، احزابا صغيرة تمثل المكونات بمحاولة نسف الكتل الكبيرة والمطالبة برئاسة لجان برلمانية سيادية، معتبرة تلك المطالبات "غير منطقية" ولاتصب بمصلحة العملية السياسية.
وقالت النائبة اخلاص الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "التقسيم في بعض اللجان البرلمانية يجري بحسب المكونات"، مبينة ان "بعض اللجان فيها اربعة اعضاء من مكون معين وجميعهم من احزاب صغيرة ليس لها بالبرلمان سوى مقعدين او 3، ويطالب أعضاء هذه الاحزاب الصغيرة بلجان سيادية على اعتبار انهم يمثلون مكون".
واضافت الدليمي، ان "هذه السياسات غير صحيحة، لاننا حين نأتي لمناقشة القرارات السياسية، فلايمكن لهذه الاحزاب الصغيرة التي ليس لديها سوى مقعدين او 3 ان تكون ممثلة للمكون بأكمله وتسعى لنسف ارادة كتل سياسية من نفس المكون لديها 30 او 40 او حتى 50 مقعد".
وكانت لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة، حسمت رئاستها الاثنين 15 نيسان 2019، فيما تم تاجيل باقي اللجان الى موعد اخر لعدم الوصول الى توافقات حول رئاستها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: أحزاب صغيرة تريد نسف الكتل الكبرى وتطالب برئاسة لجان سيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.