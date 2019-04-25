انتخاب العلاق نائباً لرئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي

الخليج 365/ بغداداختار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق لمنصب نائب رئيس المجلس,

وقال مصدر لـ الخليج 365، إنه "تم اليوم، انتخاب محافظ البنك المركزي العراقي نائباً لرئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي للدورة الجديدة ورئيساً للمجلس في الدورة التي تليها".

كان صندوق النقد العربي نظم اجتماع الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب اليوم الخميس 25 نيسان 2019 لمناقشة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات تطوير نُظم الضمان الاجتماعي، وتقوية إدارة الدين العام، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين النُظم والخدمات الضريبيّة، ومتابعة التقدم في مشروع المقاصة العربية.

