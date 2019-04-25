الانواء تنشر تقرير الهزة التي ضربت كلار اليوم

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر في قضاء كلار بمحافظة السليمانية".
واضافت ان "المواطنين قد شعروا بها شعورا خفيفا في ناحية قرة تو بالقضاء"، موضحة انه "لم ترد انباء عن حصول أضرار".
يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.
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