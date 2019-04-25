انتحار شاب "بيوم زواجه" في ميسان

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن شابا انتحر شنقا في "يوم زواجه" بمحافظة ميسان.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شابا يبلغ من العمر 22 عاما أقدم، قبل ظهر اليوم، على الانتحار شنقا في ناحية السلام في محافظة ميسان".
واضاف المصدر، أنه "من المقرر أن يكون اليوم موعد زواج الشاب، إلا أنه أقدم على الانتحار، دون معرفة الأسباب".
وتشهد البلاد ازدياد ظاهرة "الانتحار" والتي تعد غير مألوفة على المجتمع العراقي، حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019، فيما اشارت الى ان كربلاء سجلت 20 حالة انتحار.
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