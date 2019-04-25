إخماد حريق اندلع داخل بستان في ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن إخماد حريق اندلع داخل بستان في محافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق داخل بستان في ناحية جديدة الشط ضمن محافظة ديالى".
وأضاف المديرية في بيانها، أن "الفرق طوقت المكان وأبعدت ألسنة النيران عن الدور السكنية".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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