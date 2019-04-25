هاشتاگ خضير هادي في صدارة الترند

الخليج 365/ بغدادافاد مركزالاعلام الرقمي DMC، الخميس، بأن هاشتاك #خضير_هادي وصل للمركز الثاني في ترند المنطقة الجغرافية للعراق على تويتر مساء يوم امس الاربعاء.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الهاشتاك تصدر الترند بعد ساعات من اعلان وفاة الشاعر العراقي خضير هادي في محافظة اربيل .

واضاف أن مغردين عراقيين واخرين من دول الجوار استذكروا سيرة الشاعر العراقي الفقيد من خلال تغريدات تضمنت صورا ومقاطع فديو شعرية له.



وكان مركز الاعلام الرقمي قد اعلن في الخامس من كانون الاول من العام الماضي ان هاشتاك الشاعر الراحل #عريان السيد خلف قد تصدر ترند المنطقة الجغرافية للعراق بعد ساعات من اعلان وفاته، وهو يدل على تفاعل الجمهور الواسع على المنصات الرقمية مع هذه الاحداث المُحزنة .

يُذكر ان مركز الاعلان الرقمي قد اصدر بيانا في 30 اكتوبر/تشرين الاول حول اختفاء الترند الخاص بالمغردين العراقيين، كما قام باصدار بيان في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني يطالب فيه تويتر بتخصيص ترند خاص بالمغردين العراقيين.

