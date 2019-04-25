العدل: السجن 7 سنوات لمتعهد إطعام تلاعب بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى

الخليج 365/ بغداداعلنت مفتشية وزارة العدل، الخميس، عن السجن 7 سنوات لمتعهد إطعام تلاعب بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى، مبينة ان المحكمة وجدت من أقوال الممثل القانوني والتحقيق الإداري أدلة كافية لإدانة.

وقال مفتش عام الوزارة كريم الغزّي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الأولى اصدرت قراراً بالسجن (7) سنوات بحق المدان (د.ا.م) مدير إحدى شركات الإطعام المتعاقدة مع وزارة العدل"، عازية السبب الى "تلاعبه بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى المشمولين بالإطعام".



وأضاف الغزّي أن "الوزارة قامت بصرف المستحقات المالية لإطعام الموقوفين الى صاحب الشركة، لكن تبيّن من خلال التحقيقات أن عدد الموقوفين (وهمي) وأكبر من الأعداد الحقيقية داخل مديرية شرطة نينوى".

وتابع أنه "تعذر تحديد مقدار الضرر، بسبب أن كافة الأوليات المتعلقة بالموضوع قد تعرضت للإحتراق، كونها مودعة في سجن بادوش الذي كان تحت سيطرة عصابات داعش"، لافتا الى ان "المحكمة وجدت من أقوال الممثل القانوني والتحقيق الإداري أدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه غيابياً بالسجن سبع سنوات، وإصدار أمر قبض وتفتيش بحقه لتنفيذ العقوبة، وإعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقه".

