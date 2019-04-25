انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية - الروسية في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية – الروسية في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعات اللجنة المشتركة العراقيّة – الروسيّة انطلقت اليوم، في دار الضيافة بالعاصمة بغداد".
وأوضح الصحاف أن "تلك الاجتماعات ستناقش ملفات مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي الثنائي"، مبينا أن "قطاعات النفط، والكهرباء، والتجارة، والزراعة أبرز ملفات الاجتماعات".
ووصل رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية الروسية للتعاون التجاري والعلمي والتقني يوري بوريسوف، امس الاربعاء 24 نيسان، للمشاركة في الجلسة العامة لاجتماع تعقده اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وكذلك في محادثات ثنائية.
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