سكرتير رئيس الوزراء يعلن ارسال 50 كرفانا لطلبة المدارس في ذي قار

أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن ارسال 50 كرفانا الى طلبة المدارس في محافظة ذي قار، مبينا أن الكرفانات تم العثور عليها داخل مجلس القضاء الاعلى.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، "بعد رفع الكتل الكونكريتة من مجلس القضاء الاعلى وجدنا في داخل المجلس 50 كرفانا"، لافتا الى أنه "تم مخاطبة محافظة ذي قار لارسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى للاستفادة من هذه الكرفانات الى طلبة المدارس لتكون صفوفا لهم".
وأضاف البياتي أن "هذه المبارة جاءت من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وسنجعل من مجلس القضاء الاعلى مقاتلاً مع المواطن في ساحات التدريس"، داعيا، كافة الدوائر الحكومية للقيام بمثل هذه المبادرة".
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