الدفاع المدني تعلن اخماد حريق داخل مستشفى مرجان في بابل

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل مستشفى المرجان في بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا في مركز دفاع مدني الطوارئ بابل تسيطر على حادث حريق داخل مسشتفى مرجان".

وأضافت المديرية، أن "الحريق عبارة عن احتراق قصب وحشائش قرب غرفة الصيانه"، مبينا أن "الحادث خالي من الخسائر، وتمت السيطره عليه بوقت قياسي".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.