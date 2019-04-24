أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل مستشفى المرجان في بابل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا في مركز دفاع مدني الطوارئ بابل تسيطر على حادث حريق داخل مسشتفى مرجان".
وأضافت المديرية، أن "الحريق عبارة عن احتراق قصب وحشائش قرب غرفة الصيانه"، مبينا أن "الحادث خالي من الخسائر، وتمت السيطره عليه بوقت قياسي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تعلن اخماد حريق داخل مستشفى مرجان في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.