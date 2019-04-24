حركة البشائر تطاب بفتح تحقيق دولي بشأن إعدام 37 مواطنا في السعودية

الخليج 365/ بغداد

طالبت حركة "البشائر الشبابية"، الاربعاء، بفتح تحقيق دولي بشأن إعدام 37 مواطنا في السعودية.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "جريمةٌ أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي اقترفها النظام الرجعي في السعودية بحق ثلة من علماء ومفكرين أحرار، ليس لشيء الا لأنهم لا يقبلون الظلم ومصادرة الحقوق، من قبل جلاوزة نظام آل سعود".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نقدم فيه التعازي لأبناء االشعب السعودي الصابر، نطالب بفتح تحقيق دولي بشأن هذه الحادثة الأليمة"، داعية المجتمع الدولي الى "وضع هذا النظام تحت الوصاية الدولية وإلى مقاطعة هذا النظام المتجبر والظالم لابناء شعبه".



يشار الى ان وزارة الداخلية السعودية أعلنت، امس الثلاثاء (23 نيسان 2019) عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".