تحالف الفتح يستنكر إعدام 37 مواطنا سعوديا ويطالب الامم المتحدة بالإدانة

الخليج 365/ بغداداستنكر تحالف الفتح بزعامة هالدي العامري، الاربعاء، اقادم السلطات السعودية على إعدام 37 مواطنا من ابناء منطقة القطيف، واصفة الحادثة بـ"الاجراء الطائفي"، مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بادانتها.

وقال الناطق باسم التحالف احمد الاسدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندين باقصى درجات الإدانة والشجب والاستنكار جريمة إعدام 37 مواطنا من ابناء القطيف الصابرة المحتسبة وأنها جريمة بحق الانسانية والانسان ترتكبها السلطات السعودية بحق ابناء هذه المنطقة المنكوبة في اجراء طائفي واضح وكأنها بهذا الاستهداف المباشر لابناء هذه الطائفة تؤكد يوما بعد يوم اصرارها على انتهاج الاساليب الهمجية في التعاطي مع الشيعة والهوية الشيعية في الجزيرة العربية".



وأضاف الاسدي، أن "مسلسل اعدام الشخصيات الشيعية في الجزيرة العربية لايندرج الا في اطار الاغتيالات السياسية المنظمة ولا ينم الا عن توجه بوليسي لاستهداف اي صوت رافض للظلم او معترض عليه وهو ما يوجب على العالم الوقوف بوجه هذه الممارسات الوحشية"، لافتا الى أن "اعدام 37مواطنا لن يثني مسيرة الرفض للظلم والاستبداد من التنامي والتطور والتوسع والقوة وسيتحول هؤلاء الشهداء سيوفا في وجه الطغاة واحلاما ترعب ليلهم.

وطالب الاسدي، الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بـ"إدانة هذه الجريمة النكراء وبقدر ما شكلت هذه الجريمة الما في صدور عائلات الضحايا والما مماثلا في صدور الاحرار في مختلف مناطق العالم"، مؤكدا أن "الم هؤلاء الشهداء في صدورنا باق الى الابد يحرك فينا رسالة استحضار هؤلاء الشهداء دائما وابدا مهرجانا في كل لحظة وكتابا مفتوحا في كل ثانية وعملا دؤوبا في توسيع فلك الشجب والادانة والاستنكار بهدف تعرية هذا السلوك المتوحش".

يشار الى ان وزارة الداخلية السعودية أعلنت، امس الثلاثاء (23 نيسان 2019) عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

