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المجلس الأعلى يستنكر اعدام 37 مواطنا في السعودية

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الخليج 365/ بغداد
استنكر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الاربعاء، إعدام 37 مواطنا سعوديا معظمهم من المناطق التي يقطنها أبناء "الطائفة الشيعية" داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الحق وضمان حقوق الأقليات التي تواجه الاضطهاد والتمييز الطائفي.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ إعدام 37 مواطنا سعوديا امس 23/4/2019 معظمهم من المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الشيعية"، مؤكدا أن "هذه الخطوة لاقت استنكار من المنظمات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".



وأضاف المجلس، "نحن إذ نعلن استنكارنا لهذه الإعدامات والأحكام القاسية التي تغيب عنها معايير العدالة والشفافية وتظهر منها روح الإنتقام"، مطالبا، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"الوقوف مع الحق وضمان حقوق الأقليات التى تواجه الاضطهاد والتمييز الطائفي، وهي حقوق كفلتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية".

يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت، امس الثلاثاء (23 نيسان 2019) عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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