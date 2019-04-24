الحلبوسي يدعو لدعم الحكومة العراقية في توفير متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي

الخليج 365/ بغداددعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى دعم الحكومة العراقية في توفير متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي، فيدا أكد وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي دعم بلادهم للعراق بالمجالات كافة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وفدا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ضمَّ كلًّا من السيناتور مت رومني من الحزب الجمهوري، والسيناتور كريس ميرفي من الحزب الديمقراطي، وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوي هود".



وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم المساعدة، لإعادة النازحين إلى المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار العراق".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، الى "ضرورة دعم الحكومة العراقية في توفير متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتوفير الخدمات من خلال الفرص الاستثمارية ودخول الشركات للعمل في العراق".

من جهته، أكد الوفد، أن "الولايات المتحدة الأميركية تتطلع إلى أن يكون العراق شريكا قويا ومزدهرا بعد انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي بجهود قواته المسلحة وبتضحيات أبنائه"، مؤكدين "دعم بلادهم للعراق بالمجالات كافة".

