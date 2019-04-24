المهندس: لولا دعم ايران لما كان لدينا سلاح

الخليج 365/ بغدادأكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الاربعاء، ان لولا الجمهورية الاسلامية الايرانية لما كان لدى العراق سلاح خلال الحرب ضد تنظيم "داعش".

وقال المهندس في كلمة له بالذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا للقتال ضد تنظيم "داعش" تابعتها الخليج 365، إنه "لولا الجمهورية الاسلامية الايرانية لما كان لدى العراق سلاح خلال الحرب ضد داعش الارهابي"، مبينا أن "السلاح الايراني كان له دور فاعل بانتصار القوات الامنية العراقية على داعش".



وأضاف أن "السلاح الايراني كان يصل الى العراق خلال ساعات قليله، لافتا الى أن "ايران قدمت الدعم لجميع طوائف الشعب العراقي خلال حقبة داعش"، مؤكد أن "حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني كان لهم دورا كبيرا في تحقيق النصر العظيم ضد داعش الارهابي في العراق".