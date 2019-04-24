وزير الخارجية يؤكد على تحسين مكانة الجواز العراقي بين دول العالم

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، على أهيمة تحسين مكانة الجواز العراقي بين دول العالم، لغرض سهولة تنقل المواطن العراقي بين البلدان.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم التقى، اليوم، وفداً من مُؤسَّسة مُؤشِّر باسبورت إندكس الذي يختصّ بتصنيف قوة جوازات السفر العالميّة".
وأضاف البيان أن "الحكيم أكّد خلال اللقاء على أهمِّـيَّة تحسين مكانة الجواز العراقيّ وبما يؤثر في سهولة تنقل المواطن العراقي بين دول العالم، بالاضافة الى "تقديم استشارات فنية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول العالم للدخول إليها بلا سمة دخول فيزا".
وتابع أن" الوفد اقترح خطة عمل لتحسين قوة الجواز، وتوقيع اتفاقـيَّات تساهم في رفع تصنيف الجواز العراقيّ".
يذكر ان "منظمة باسبورت إندكس صنفت، يوم الأربعاء 31 تشرين الأول 2018، جواز السفر العراقي في المرتبة "قبل الاخيرة" ضمن قائمة تضمنت احدث تصنيف عالمي لجوازات السفر، مبينا أن "164 دولة ترفض دخول الجواز العراقي لاراضيها بدون فيزا مسبقة.
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