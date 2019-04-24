رفع الكتل الكونكريتية من محيط الوقف الشيعي في بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، الأربعاء، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الوقف الشيعي وسط العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الوقف الشيعي وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أن "رفع الكتل تم بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر بعدها كوادر بلدية الرصافة باعمال تنظيف وغسل الموقع".

