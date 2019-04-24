مفتشية الداخلية تكتشف تلاعباً في الحالة الزوجية لأمرأة تطلق نفسها من أجل راتب الرعاية

الخليج 365/ بغدادكشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاربعاء، قيام امرأة بتزوير وتغيير حالتها الزوجية في دائرة البطاقة الوطنية بمدينة الصدر من أجل حصولها على راتب الرعاية الاجتماعية.

وقالت المفتشية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احدى المفارز التفتيشية التابعة لمكتب تفتيش الجنسية تمكنت من ضبط اصدار بطاقة وطنية لمواطنة درجت فيها حالتها الزوجية مطلقة على الرغم من كونها متزوجة، من أجل الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية الخاص بالأرامل والمطلقات".



واضافت ان "ذلك جاء بعد اجراء التحقيق الاداري الابتدائي والذي تضمن أن اصدار البطاقة الوطنية تمت بالاستناد على قرار طلاق مزور صادر عن محكمة الأحوال الشخصية لمدينة الصدر، وأثبت التحقيق الاداري مقصرية عدد من العاملين في دائرة البطاقة الوطنية الذين اعتمدوا على مستمسكات مستنسخة وقرار طلاق مزور"، موضحة انه "تمت اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم، كما تمت مفاتحة مديرية الأحوال المدنية من اجل ابطال البطاقة واقامة دعوى جزائية على المواطنة".