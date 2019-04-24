حقوق الانسان النيابية تدعو لاستحداث كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة

الخليج 365/ بغداددعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، لاستحداث كوتا في مجلس النواب لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان تسجيل اكثر من اربعة ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو عدد كبير وبحاجة الى رعاية خاصة من الدولة.

وقالت عضو اللجنة يسرى رجب، في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اكثر من اربعة ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب احصائيات وزارة التخطيط، بحاجة الى رعاية الدولة"، داعية الحكومة الى "الاهتمام بهذه الشريحة وان يكون العراق من ضمن الدول الملتزمة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وان يوفر لهم جميع الامكانيات".



واضافت، ان "المرافق العامة والمؤسسات الحكومية، ينبغي عليها ان تكون مهتمة بتوفير الامور التي تسهل عملية تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا الى ان "العدد كبير جدا وهو بحاجة الى رعاية كبيرة وخطط خاصة لاحتواءها".

ودعت النائبة عن تحالف الاصلاح والاعمار، "لاستحداث كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان العراقي، على غرار الكثير من بلدان العالم التي تخصص المقاعد النيابية لهذه الشريحة".

وتشير الاحصاءات التابعة للامم المتحدة ان هناك كثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من الإعاقة، وهذا يمثل قرابة 15% من سكان العالم، كما ان هناك عدد يتراوح ما بين 110 - 190 مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل.

