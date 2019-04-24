مجلس النجف يصوت على قرار الحفاظ على النظام المجتمعي العام

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف، الاربعاء، عن تصويت المجلس على قرار الحفاظ على النظام المجتمعي العام.

وقال حسين العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة النجف، صوت خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالاغلبية على قرار الحفاظ على النظام المجتمعي العام".

واضاف ان "هذا القرار جاء من اجل الحفاظ على النظام المجتمعي العام للمحافظة والذوق العام لهذه المدينة المقدسة واحترام العادات والتقاليد لها بالشكل الذي لا يقيد الحريات العامة للمواطنين".



وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف حسين العيساوي، في 16 نيسان 2019، أن مسودة قانون "قدسية" المحافظة ستكون جاهزة للتصويت خلال الجلسة المقبلة.