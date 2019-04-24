عبد المهدي: علاقات العراق مع محيطه ضرورة لابديل عنها

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، أن علاقات العراق مع محيطه ضرورة لابديل عنها، فيما اشار الامين العام لمجلس تعاون دول الخليج عبداللطيف الزياني أن قادة دول التعاون لديها الارادة السياسية والنوايا الصادقة لدعم العراق وحكومته وامنة واستقراره.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل الامين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقة بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل تعزيزها في جميع المجالات، فيما حضر اللقاء عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ملحان المكوطر ووكيل وزير الخارجية وعدد من المسؤولين والمستشارين".



ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، أن "علاقات العراق مع محيطه ضرورة لابديل عنها، ويجب ان يكون دارا للسلام والمحبة، ولايمكن للعراق ان يعيش ويتقدم دون تعاون ووئام مع محيطه العربي وجيرانه".

وأضاف، أن "سياستنا الخارجية منسجمة مع رؤيتنا وسياستنا الداخلية، وتوجهاتنا الخارجية صادقة وجادة في اقامة افضل العلاقات وتبادل المصالح مع الدول العربية والمجاورة، وهي سياسة جادة ونابعة من مصالح شعوبنا وبلداننا"، مشيرا لـ"التطورات التي يشهدها العراق والاستقرار الامني والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

من جهته، نقل عبداللطيف الزياني، "تحيات قادة مجلس التعاون وتوفر الارادة السياسية والنوايا الصادقة لدعم العراق وحكومته وامنة واستقراره وازدهاره ومساندتنا لكل ماتقومون به لخدمة العراق وشعبه، ونحن متفائلون جدا بقيادتكم في تحقيق مصلحة العراق والعراقيين جميعا، ولما لمسناه من استقرار وحياة طبيعية".

وتابع، أن "بغداد اليوم تختلف كثيرا عمّا رأيناها عليه سابقا، كما أن المنطقة جميعها بحاجة الى الاستقرار، وان هذه الفرصة متاحة اليوم اكثر من اي وقت مضى"، مؤكدا أن "القادة الخليجيين قد اتخذوا قرارا بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع العراق والسعي الحثيث للوصول لذلك".

