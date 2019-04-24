التربية: توزيع المعلمين بين المدارس وتوفير الابنية المدرسية من مهام مجالس المحافظات

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الاربعاء، ان توزيع اعضاء الهيئة التعليمية بين المدارس وتوفير الابنية المدرسية وتشيد بناءها وإدامتها من المهام والصلاحيات الممنوحة الى مجالس المحافظات.

وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، في بيان تلقت السوةمرية نيوز، نسخة منه، ان "توزيع اعضاء الهيئة التعليمية بين المدارس وتوفير الابنية المدرسية وتشيد بناءها وإدامتها مع الجهات ذات العلاقة من المهام والصلاحيات الممنوحة الى مجالس المحافظات بموجب الامر الوزاري 2678 في 14/2/201".



وأوضحت أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية بضرورة تضافر الجهود للوصول الى تحديد معدل التلاميذ لكل صف دراسي بحدود 30 تلميذ في الصف الواحد لجميع المدارس مما يزيد من اهتمام المعلم ويمكنه من تحسين اداء التلميذ، وشطر المدارس حسب الضوابط، وتوجيه التعيينات الجديدة للمعلمين للمناطق التي يرتفع بها عدد التلاميذ لكل معلم، وتأمين بدائل عن المدارس التي هدمت من خلال العمليات العسكرية، وبناء مدارس اضافية تستوعب التزايد السكاني الطبيعي للتلاميذ وخاصة المناطق المكتظة ، وتذليل المعوقات التجاوزات والعشوائيات بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة، وتحديد طبيعية المعوقات سواء كانت ادارية او مالية او فنية او مجتمعية او قانونية لمعالجتها بتعديل التشريعات القانونية القديمة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المسجلة قانوناً ومجالس الاباء والمعلمين لدعم السياسة التعليمية".