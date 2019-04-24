نائب: العراق يحتاج للوقود من إيران.. والدول الاخرى لا يمكنها تلبية احتياجاتنا

الخليج 365/ بغدادأكد النائب حسن شاكر، الأربعاء، حاجة العراق إلى الوقود من إيران، مشيراً إلى عدم إمكانية أميركا ودول الجوار تلبية حاجة العراق للوقود.

وقال شاكر في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق دولة ذات سيادة ولديه تعاقدات مع إيران بخصوص استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية"، مبيناً أن "العراق مقبل على صيف حار واليوم بحاجة للوقود التي هي منفعة للعام".

وأشار شاكر، إلى أن "مجلس النواب سيضغط على وزارة الخارجية لغرض مخاطبة أميركا بإعلامها وليس للموافقة بأن العراق يحتاج للطاقة والوقود".



وتابع، أن "أميركا لا تستطيع الرفض لأن العراق يحتاج للوقود وأن دول الجوار وأميركا لا يمكنها أن تلبي احتياجات العراق من الوقود والطاقة على وجه السرعة وخاصة أننا مقبلون على صيف حار".

وكان البيت الأبيض أعلن، الأحد (21 نيسان 2019)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الإيرانية، فيما بين أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

ويستورد العراق من ايران الطاقة الكهربائية عبر أربعة خطوط، فيما يستورد أيضاً الغاز الجاف لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، وتعتبر إيران إحدى الدول التي يعتمد عليها العراق أيضاً بشكل كبير في استيراد السلع والبضائع منها.

