الحكيم يدعو الى دور "عراقي مصري" لتحقيق الاستقرار في المنطقة

الخليج 365/ بغداددعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاربعاء، الى اهمية ان يؤدي كلا من العراق ومصر دورا محوريا في حل الخلافات وترطيب الاجواء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، في مكتبه ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الملفات التي كانت حاضرة في اللقاء هي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وتطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة".



وشدد الحكيم على "اهمية ان يؤدي كلا من العراق ومصر دورا محوريا في حل الخلافات وترطيب الاجواء لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشاد الحكيم أيضا "بمخرجات القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية المنعقدة في القاهرة في أواخر اذار الماضي واهمية استثمارها في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة"، مؤكدا أن "العراق اليوم يشهد انفتاحا كبيرا في علاقاته مع الدول العربية والاجنبية ويحرص على ادامتها وتجذيرها".

وعُقدت القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، في 24 اذار الماضي، في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لتعزيز التعاون العربي المشترك.

