رئيس الجمهورية يؤكد على تطوير التعاون بين العراق والطاقة الدولية

الخليج 365/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة تطوير التعاون بين العراق والوكالة الدولية للطاقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول".

وأكد الرئيس صالح، بحسب البيان، على "أهمية تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجالات الطاقة واستخدامها للبرامج التنموية وتحسين المنظومة الكهربائية في البلاد وادارتها بشكل افضل ومعالجة المعوقات التي تؤدي فقدانها".



وأكد رئيس الجمهورية ان "العراق بحاجة ماسة للارتقاء بطاقات مبدعيه وعلمائه وزجها في دورات تدريبية وزمالات دراسية والاستفادة من خبرات الوكالة لتعزيز قدراتهم لخدمة بلدهم وشعبهم".

بدوره قدم بيرول استعراضاً موسعاً لانشطة وكالته والبرامج التي تنفذها في عموم العالم بمجالات الطاقة، مبدياً استعدادها لتطوير قطاعات الطاقة في العراق ولاسيما قطاع الكهرباء، مؤكدا امكانية استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة فيه لاستخدامها بانتاج الكهرباء والتي ان استغلت بشكلها الصحيح ستجعل من العراق بلداً مصدراً للطاقة.

