اللكاش: قطع رؤوس 29 معتقلا سعوديا انتهاك صارخ لحقوق الانسان

الخليج 365/ بغدادطالب عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، الاربعاء، المنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمة العفو الدولي بإدانة الاعمال الاجرامية التي قامت بها السلطات السعودية بإعدام 29 معتقلا سعوديا من محافظات القطيف والأحساء والمدينة المنورة، مشددا على ان اعدام المتظاهرين السلميين هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان.

وقال اللكاش في حديث لـ الخليج 365، ان "السلطات السعودية قامت بإعدام 29 معتقلا سعوديا من محافظات القطيف والأحساء والمدينة المنورة، بالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام في 8 من الارهابيين السعوديين"، مبينا ان "ماحصل هو دليل واضح على إيهام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإخفاء معالم الجريمة بحق المعتقلين المتظاهرين".



واعرب اللكاش عن استغرابه "من السكوت المطبق للمجتمع الدولي والإعلام العالمي والعربي لما يرتكب من جرائم بحق اتباع اهل البيت بالسعودية"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"إعادة النظر بعلاقتها مع الحكومة السعودية اذا استمر مسلسل الجرائم هذا".

واكد اللكاش ان "هذا الامر ليس تدخلاً في شؤون دولة اخرى، بقدر ماهو حالة انسانية ترتكب بحق مواطني هذا البلد لا لشيء سوى التظاهر ومطالبتهم بالحقوق المشروعة وهذا ماضمنته القوانين السماوية والدولية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، امس الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بالإرهاب.

