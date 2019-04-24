رجل مسن يضرم النار في جسده وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجلا مسنا أضرم النار في جسده داخل كافتريا في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "رجلا كبيرا بالسن أقدم، صباح اليوم، على حرق نفسه داخل كافتيريا بالقرب من مؤسسة السجناء السياسيين ضمن منطقة الجادرية، وسط بغداد".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية تمكنت من اسعافه ونقله الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيرا الى "تدوين افادته لدى مركز الشرطة".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد اعلنت تسجيلها 132 حالة انتحار في المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان خلال الربع الاول من عام 2019.
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